Toronto, Ontario, 23. Januar 2025 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. ("Silver Storm" oder das "Unternehmen") (TSX.V: SVRS | FWB: SVR), freut sich bekannt zu geben, dass das Volumen der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") von Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") aufgestockt wird, sodass vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange ("TSXV") bei einem Preis von 0,09 $ pro Einheit ein Bruttoerlös von bis zu 3.500.000,01 $ erzielt wird. Das Angebot umfasst eine Investition in Höhe von 1,5 Millionen $ durch den derzeitigen Großaktionär First Majestic Silver Corp. ("FM"). Weitere Informationen zu diesem Angebot finden Sie in früheren Pressemitteilungen vom 5. Dezember 2024, 19. Dezember 2024, 6. Januar 2025, 9. Januar 2025 und 16. Januar 2025. Das Unternehmen hat im Rahmen des Angebots bislang einen Bruttoerlös in Höhe von 1.290.420 $ erzielt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Ausgabedatum (das "Verfallsdatum") zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ ausgeübt werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot muss das Unternehmen möglicherweise bestimmten berechtigten unabhängigen Parteien, die dem Unternehmen Zeichner für das Angebot vermittelt haben (jeweils ein "Vermittler"), Bargebühren von bis zu 7 % und (2) Vermittler-Warrants von bis zu 7 % ("Vermittler-Warrants") zahlen. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,16 $ für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten.

FM hat zugesagt, 16.666.666 Einheiten des Angebots zu einem Gesamtkaufpreis von 1.499.999,94 $ zu zeichnen. Die Beteiligung von FM gilt als Transaktion mit einer nahestehenden Partei im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Die Privatplatzierung ist von den Erfordernissen bezüglich einer formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der beizulegende Verkehrswert der an nahestehende Parteien ausgegebenen Wertpapiere noch die Gegenleistung für diese Wertpapiere 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

Das Angebot wurde von der TSXV mit Auflagen genehmigt und unterliegt allen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung der TSXV. Die Einheiten werden im Wege einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von der Prospektpflicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen und ausgabefähigen Wertpapiere sind an eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. Die Warrants und Vermittler-Warrants werden nicht zum Handel zugelassen sein. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Fertigstellung seiner bevorstehenden NI 43-101-konformen Ressourcenerklärung sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Silver Storm Mining Ltd. verfügt über Silberprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium, die sich in Durango (Mexiko) befinden. Silver Storm schloss vor kurzem die Übernahme des Silberminenkomplexes La Parrilla ab, ein ertragreicher Betrieb, der aus einer Mühlenanlage mit 2.000 t/Tag Kapazität sowie fünf Untertageminen und einer Tagebaugrube besteht, die zwischen 2005 und 2019 zusammen 34,3 Millionen Unzen Silberäquivalent produzierten. Das Unternehmen hält auch sämtliche Rechte und Anteile am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberkonzessionen in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

