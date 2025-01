TOP-Meilensteine...: Tudor Gold: Triumphe und Ausblick auf weiteres Ausnahmepotenzial!

Anzeige / Werbung

Im letzten Jahr hat Tudor Gold die nächste Stufe des Explorationsturbos auf seinem hochgradigen 'Treaty Creek'-Projekt im gehaltvollen 'Goldenen Dreieck' von British Columbia/Kanada gezündet und viel erreicht!

den unwiderstehlichen Takt für den direkten Weg auf die Überholspur gaben dabei gleich mehrere aufsehenerregende Ergebnisse, Erkenntnisse und Erweiterungen vor.

Von einer mächtigen zur Mega-Mineralressource!

Ende Februar 2024 veröffentlichte Tudor Gold (WKN: A3D078) ein Update der Mineralressourcenschätzung für die grandiose "Goldstorm'-Lagerstätte. Unterm Strich stehen nun sagenhafte 27,87 Millionen Unzen (MOZ) Goldäquivalent (AuÄq) mit einem Gehalt von großartigen 1,19 g/t AuÄq in der hochwertigen "angezeigten'-Kategorie und 6,03 Moz AuÄq mit satten 1,25 g/t AuÄq in der "abgeleiteten'-Kategorie.

Für die "angezeigten'-Mineralressourcen bedeutet das eine sensationelle Steigerung der Goldäquivalentunzen um +19 %, dank einem Plus von phänomenalen 16 % bei Gold (Au), 14 % bei Silber (Ag) und 32 % bei Kupfer (Cu).

Bombastische Bohrerfolge bei "Supercell'!

Phänomenale Bohrergebnisse im Stakkato-Takt kamen letztes Jahr vom Ausnahme-Ziel "Supercell'. Dazu gehörten neben herausragenden 15,64 g/t Goldäquivalent (14,89 g/t Au, 4,72 g/t Ag, 0,60 % Cu) über 15 m und fantastischen 9,96 g/t AuÄq (9,66 g/t Au,1,23 g/t Ag, 0,24 % Cu) über 25,50 m einschließlich 20,86 g/t AuÄq (20,61 g/t Au, 1,50 g/t Ag, 0, 20 % Cu) über 4,50 m, natürlich auch die satten 0,07 g/t AuÄq (9,78 g/t Au, 1,35 g/t Ag, 0,23 % Cu) über 12 m, neben vielen anderen fantastischen Volltreffern.

Insgesamt wurden unglaubliche 10.530 m an Diamantbohrungen in sieben Bohrlöchern zurückgelegt. Dabei wurde nicht nur die Top-Domäne "CS-600' erweitert, sondern eben auch die Entdeckung von vier hochgradigen goldhaltigen Brekzienstrukturen - zusammen auch bekannt als das sagenhafte "Supercell One'-System ("SC-1') - nördlich von "Goldstorm' bestätigt.

"SC-1'-Ausnahmepotenzial spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass es nach Nordwesten, Norden und Osten weiterhin offen ist und damit zusätzliches Unzenwachstum verspricht. Konsequenterweise plant Tudor (WKN: A3D078) dort weitere Bohrungen wie auch die detaillierte Überprüfung anderer goldhaltiger und vielversprechender Subdomänen wie "R-66' und "300N'. Denn diese weisen ähnliche strukturelle Merkmale auf und bestehen aus ähnlichen goldreichen Quarz-Pyrit-Mikro-Brekzien-Adern. Alles in allem könnte damit das an sich schon phänomenale hochgradige Goldpotenzial der "Goldstorm'-Lagerstätte - sie gilt als eine der größten Entdeckungen der letzten 30 Jahre - insgesamt erheblich erweitert werden.

Da ist es nur logisch, dass Tudor laut darüber nachdenkt, die Superlative-Zone "SC-1' als Türöffner für die Erschließung eines großen Mehrgenerationenprojekts in Betracht zu ziehen. Dieses Szenario beginnt mit einem hochgradigen Untertage-Starterbetrieb (siehe weiter unten: Unterirdische Exploration von "Supercell One' schafft Geschwindigkeit und senkt Kosten) und entwickelt sich zu einer beträchtlichen unterirdischen Kupfer-Gold-Silber-Produktion in "Block Cave'-Bauweise.

Eine weitere bombastische Bekanntmachung war die positive metallurgische Testung für Proben aus dem unteren "CS-600'-Gebiet innerhalb der' Goldstorm'-Lagerstätte. Sie lieferten ermutigende Hinweise darauf, dass daraus ein hochwertiges und sauberes Kupfer-Gold-Silber-Konzentrat hergestellt werden kann.

Noch genauer gesagt, wurde beim "Locked-Cycle'-Test eine grandiose Gewinnung von 88,1 % Kupfer, 63,8 % Gold und 51,3 % Silber in einem Konzentrat mit einem Gehalt von mehr als 29 % Kupfer und signifikanten Gold- und Silbergehalten von 33 g/t und 96 g/t für die unteren "CS-600'-Proben erzielt.

Um dieses gigantische Potenzial auch rechtlich abzusichern, hat Tudor Gold (WKN: A3D078) eine bekannte Anwaltskanzlei damit beauftragt, ihre vorrangigen Mineralienrechte als eingetragene Eigentümer der "Treaty Creek'-Claims geltend zu machen - für eine gute Nachbarschaft zu angrenzenden Projetbetreibern ebenso wie dafür, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, das mächtige Mineralisierungs- und Monetarisierungspotenzial von "Treaty Creek' für das eigene Wachstum einzusetzen.

Ein Branchenveteran übernimmt das Steuer!

Erst am Mittwoch sorgte Tudor Gold (WKN: A3D078) mit einer weiteren Knaller-Meldung für Aufsehen! Mit der Ernennung von Joe Ovsenek in den Vorstand des Unternehmens setzt Tudor ein weiteres starkes Signal für die Zukunft seines bahnbrechenden "Treaty Creek'-Projekts.

Joe Ovsenek, ein absoluter Experte im Bereich Exploration, Entwicklung und Minenbau, bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in die Führungsebene von Tudor Gold ein. Mit Stationen bei Schwergewichten wie Pretium Resources und Silver Standard Resources hat Ovsenek mehrfach bewiesen, wie man Goldprojekte von der Entdeckung bis zur Produktion erfolgreich führt. Sein Name steht synonym für Kompetenz und Durchsetzungsstärke - genau das, was Tudor Gold (WKN: A3D078) benötigt, um das Potenzial des "Treaty Creek'-Projekts voll auszuschöpfen.

Ken Konkin, President und CEO von Tudor Gold, zeigt sich begeistert, und sagte:

"Die Zusammenarbeit mit Joe war schon immer ein Privileg. Seine Erfolge beim Aufbau profitabler Minen und sein umfangreiches Netzwerk in der Branche werden Tudor Gold auf die nächste Stufe heben. Besonders für unser Vorzeigeprojekt, "Treaty Creek', ist sein Fachwissen von unschätzbarem Wert."

Weiterer Fokus auf Rechtssicherheit!

Während Ovsenek den Vorstand verstärkt, übernimmt Daniel Le Dressay eine Schlüsselrolle im Bereich Recht und Regulierung. Le Dressay wird sich darauf konzentrieren, die rechtlichen Interessen von Tudor Gold (WKN: A3D078) gegenüber Seabridge Gold Inc. zu verteidigen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen bei der Entwicklung von "Treaty Creek' keine Einschränkungen erfährt.

"Treaty Creek' ist Synonym für hochgradige und beständige Goldmineralisierung!

Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, blickt zurecht stolz auf das vergangene Jahr zurück und schaut ebenso entschlossen auf die weitere Entwicklung von "Treaty Creek':

"2024 haben wir bedeutende Fortschritte gemacht. Neben dem erheblichen Ressourcenwachstum waren das auch die Entdeckung des hochgradigen "Supercell-One'-Systems und die positiven metallurgischen Ergebnisse, die die Skalierbarkeit und Qualität des Projekts eindrucksvoll bestätigt haben. Das und mehr macht "Treaty Creek' zu einem etablierten Eckpfeiler innerhalb des "Goldenen Dreiecks'. Umso mehr freuen wir uns darauf, die Entwicklung dieses einzigartigen Projekts in diesem Jahr weiter voranzutreiben und damit die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, die 2019 begonnen hat. Nicht zuletzt verfügen wir mit rund 155 Mio. CAD über eine günstige Marktkapitalisierung und schauen dabei auf "Treaty Creek' auf eine "angezeigte'-Ressource von 27,87 Millionen Unzen AuÄq bei einem erstklassigen Gehalt von 1,19 g/t AuÄq. Hinzu kommt, dass "Goldstorm' weiterhin in alle Richtungen und in der Tiefe offen ist und sich inmitten vielversprechender Entdeckungen wie der "Perfect Storm'-Zone ("PSZ') und "Calm Before the Storm' ("CBS') befindet. Das schließlich sind beste Voraussetzungen, um das enorme geologisches Potenzial von "Treaty Creek' um weitere Mineralentdeckungen und Lagerstätten zu erweitern."

Unterirdische Exploration von "Supercell One' schafft Geschwindigkeit und senkt Kosten!

Mit dem Einleiten eines Genehmigungsverfahrens für den Bau einer etwa 3.000 m unterirdischen Erschließungsinfrastruktur gibt Tudor (WKN: A3D078) den Startschuss für den Bau eines Explorationsstollens zur weiteren Erkundung der Superlative-Zone "Supercell One' ("SC-1'). Der Treiber hinter dem Bau der unterirdischen Explorationsrampe sind die sensationellen Bohrergebnisse, die 2024 aus der Zone "SC-1' zutage gefördert wurden. Zudem bestätigten die grandiosen Resultate die Kontinuität und den hochgradigen Charakter der Goldmineralisierung in der Zone "SC-1'. Diese liegt in einem Gebiet, das strukturell und geologisch mit der 2010 von Newmont Corp. entdeckten Goldlagerstätte "Brucejack' vergleichbar ist. "Brucejack' ist wohlgemerkt eine der hochgradigsten produzierenden Goldminen der Welt. Eine hochkarätige Nachbarschaft also, deren Ausnahmepotenzial auf "SC-1' ausstrahlt oder sich dort gar fortsetzt.

Umso entschlossener laufen die Planungen für den Bau des unterirdischen Explorationsstollen. Nach Abschluss der Arbeiten soll dann ein ganzjähriges Bohrprogramm von etwa 25.000 m mit explizitem Fokus auf "SC-1' und umgebende Gebiete gestartet werden. Das klare Ziel: eine noch genauere Definition der Ausdehnung und Geometrie der hochgradigen Goldmineralisierung, die ja entlang des Streichs und in der Tiefe offen bleibt.

Am Ende steht die vollständige Erschließung dieses außergewöhnlichen Goldsystems, was Tudor Gold (WKN: A3D078) unterm Strich zusätzlich mehrere Millionen Unzen einbringen könnte. Das gilt umso mehr, als bisher ja keiner der Mega-Volltreffer von "SC-1' in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung vom Februar 2024 eingeflossen ist. Man darf also sehr gespannt sein, welche mächtigen Mengen zur nächsten Schätzung hinzukommen.

Wichtiger Meilenstein, der nun schneller erreicht werden kann!

"Supercell-One' wurde bisher mit über 10.000 Bohrmetern erkundet, mit - wie bereits gesagt - außerordentlichen Ergebnissen.

Insofern stellt die Entwicklung der Untergrundexploration einen zentralen Meilenstein dafür dar, das phänomenale Potenzial von "SC-1' schneller und kostengünstiger zu heben und es vor allem zu steigern- mit Blick auf zusätzliche Unzen und neue Entdeckungen. Dadurch kann es letztlich seine Bedeutung als ein zentraler Dreh- und Angelpunkt in der weiteren Entwicklung der "Goldstorm'-Lagerstätte weiter festigen.

Ken Konkin, Präsident & CEO von Tudor Gold (WKN: A3D078) mit einer über 35-jähirgen geologischen Erfahrung in Nord- und Südamerika und nicht zuletzt in genau diesem kanadischen "Gold-Hotspot', freut sich auf den Beginn der Bauarbeiten für die geplante Untergrundexploration bei "SC-1':

"Der unterirdische Explorationsstollen ist der direkte und nicht zuletzt ein schneller und kostengünstiger Weg, um das enorme Potenzial dieser ohnehin schon außergewöhnlichen Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte noch genauer zu verstehen und zu erweitern. Dafür haben wir unseren technischen Berater Fuse Advisors mit dem Entwurf dieses Stollens beauftragt. Durch diese Explorationsbohrkampagne wollen wir "SC-1' noch fester als bedeutenden Aktivposten innerhalb von "Goldstorm' etablieren. Daneben sehen wir auch große Chancen für eine strategische Partnerschaft mit einem erfahrenen Bergbauunternehmen, das sowohl über das technische Know-how wie auch über die finanziellen Kapazitäten verfügt, um uns gezielt bei der Weiterentwicklung unseres "Treaty Creek'-Projekts zu unterstützen und das volle Potenzial dieses Ausnahme-Assets auszuschöpfen."

Fazit: Tudor Gold - Die Erfolgsgeschichte eines Ausnahmeprojekts geht weiter!

Mit seinem bahnbrechenden "Treaty Creek'-Projekt hat Tudor Gold (WKN: A3D078) einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum das Unternehmen im "Goldenen Dreieck' als strahlender Sternam Explorationshimmel gilt. Die sensationellen Ressourcensteigerungen, die außergewöhnlichen Bohrergebnisse bei "Supercell' und die konsequente Weiterentwicklung der hochgradigen "Goldstorm'-Lagerstätte untermauern das immense Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Tudor Gold (WKN: A3D078) ist auf der Überholspur - mit visionären Plänen wie dem unterirdischen Explorationsstollen, der nicht nur Geschwindigkeit bringt, sondern auch die Grundlage für zukünftiges Wachstum legt. Die Ernennung von Branchenlegende Joe Ovsenek in den Vorstand sowie die gezielte rechtliche Absicherung der Projektgebiete sind weitere Meilensteine, die zeigen, dass Tudor Gold (WKN: A3D078) bestens gerüstet ist, um langfristig eine zentrale Rolle im globalen Edelmetallsektor zu spielen.

Die Kombination aus erstklassigen Projektergebnissen, strategischem Weitblick und einem beeindruckenden Team macht Tudor Gold (WKN: A3D078) zu einer der spannendsten Investitionschancen im Sektor. Wer jetzt auf dieses Ausnahme-Unternehmen setzt, sollte nicht nur vom Goldrausch profitieren, sondern Teil einer der faszinierendsten Erfolgsgeschichten der Branche werden!

