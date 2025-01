Zwei Wochen nach dem Start in Asien ist das überarbeitete Model Y Juniper auch in Europa bestellbar. Wie schon beim Model 3 will Tesla die neue Version des Model Y komfortabler und hochwertiger machen - aber auch teurer. Bleibt das Model Y mit dem Juniper-Update das meistverkaufte Elektroauto der Welt? Nichts weniger als ein neues Benchmark will Tesla auf den Markt bringen - die Ankündigung ist selbstbewusst. Gewissermaßen auch zu Recht, denn das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...