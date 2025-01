© Foto: Dr. Erich Hunziker - bbbiotech.ch

Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat nach drei Verlustjahren im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Dennoch will das Unternehmen seinen Aktionären eine geringere Dividende auszahlen.Für das Jahr 2024 weist BB Biotech einen Reingewinn von 76 Millionen Franken aus, nach einem Verlust von 207 Millionen Franken im Vorjahr. Der innere Wert der Aktie stieg in Franken um 3 Prozent und in Euro um 1,7 Prozent. In US-Dollar sank er jedoch um 4,6 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr sank der Kurs der BB Biotech-Aktie in Franken um 13,5 Prozent, in Euro um 14,1 Prozent und in US-Dollar um 18,1 Prozent. Per Ende Jahr notierte die BB …