HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Auto1 bei einem Kursziel von 19 Euro mit "Hold" aufgenommen. Auto1 sei mit seiner Verkaufsplattform für Gebrauchtwagen führend in Europa, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Freitag vorliegenden Analyse. In den vergangenen Jahren habe man operativ enorme Fortschritte gemacht und 2024 dürfte der Breakeven beim bereinigten Ergebnis (Ebitda) gelungen sein. Für 2025 erwartet Specht allerdings moderateres Tempo und einen Fokus auf Profitabilität. Nach ihrem starken Lauf seien die Aktien zudem höher bewertet als die Konkurrenz./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 17:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2LQ884