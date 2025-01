Schaffhausen - Der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ist nach drei verlustreichen Jahren 2024 die Rückkehr in die Gewinnzone geglückt. Den Aktionären will die Gesellschaft eine tiefere Dividende zahlen. So weist die Gesellschaft für 2024 einen Gewinn von 76 Millionen Franken aus nach einem Minus von 207 im Jahr 2023. Der Innere Wert stieg um 3 Prozent in Franken und 1,7 Prozent in Euro. In US-Dollar sank er dagegen um 4,6 Prozent, wie die Gesellschaft ...

