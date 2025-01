Graphit: EcoGraf - Sonderbergbaulizenz für Epanko-Projekt im ersten Quartal erwartet

Anzeige / Werbung

Interessant: Graphitfirma Ecograf holt bereits einen äußerst erfahrenen Manager speziell für die nächste Entwicklungsphase des Epanko-Projekts an Bord.

Zu Beginn des neuen Jahres kann die australische EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) mit einem Update von ihrem Graphitprojekt Epanko in Tansania aufwarten. Wie das Unternehmen darin mitteilte, machte die Prüfung der für das Projekt beantragten Sonderbergbaulizenz (SML) diesen Monat Fortschritte, sodass die Regierung des ostafrikanischen Landes nun dabei sei, die internen Genehmigungsverfahren abzuschließen. Bei EcoGraf geht man deshalb davon aus, dass die SML noch im Laufe des Quartals durch die Bergbaukommission erteilt wird.

2024 hatte EcoGraf noch einmal umfangreiche Erhebungen zur Aktualisierung des Epanko-Aktionsplans für die lokalen Gemeinden im Projektgebiet durchgeführt und daraufhin Entschädigungspläne und Bewertungsberichte gemäß IFC-Leistungsstandards erstellt und dem Chief Government Valuer zur Genehmigung vorgelegt. Unter anderem konnten die Australier im Rahmen ihrer Verpflichtung gegenüber den Dorfbewohnern, die zur medizinischen Versorgung in die nahegelegene Stadt Mahenge fahren müssen, eine sogenannte Epanko-Apotheke fertigstellen und an die Gemeinde übergeben.

Darüber hinaus hat man in Zusammenarbeit mit der Tanzania's Rural and Urban Roads Agency (TARURA) Arbeiten an der Zufahrtsstraße zur Mine durchgeführt, um die Zugänglichkeit des Standorts auch während der jährlichen Regenzeit zu verbessern.

Ehemaliger South32-Manager zum Projektleiter für nächste Epanko-Entwicklungsphase ernannt

Da EcoGraf zuversichtlich ist, dass die nächste Erschließungsphase von Epanko nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen dürfte, hat man bereits den Experten Clayton Hewetson zum "General Manager - Project Development" gemacht. Herr Hewetson ist Projektleiter und qualifizierter Bauingenieur mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von Projekten, Projektorganisation und Projektbüros in Australien, Afrika und Indonesien.

Er hat mit verschiedensten Rohstoffen und in einer Reihe von Führungspositionen für die internationale Bergbaubranche und andere Projektunternehmen gearbeitet und kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz sowohl bei Brownfield- als auch bei Greenfield-Projekten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg verweisen. Dabei konnte Herr Hewetson erfolgreich zahlreiche abgelegene Projekte in einigen der logistisch schwierigsten Regionen der Welt entwickelt und durchgeführt.

Unter anderem war er zuletzt als "National Director - Major Projects, Australia" bei South32, einem australischen Rohstoffkonzern mit einer Marktkapitalisierung von fast 16 Mrd. AUD tätig und für die Durchführung eines nationalen Portfolios von Expansions-, Wachstums-, Dekarbonisierungs- und großen nachhaltigen Projekten und Programmen für die Vermögenswerte des Unternehmens verantwortlich. Das Portfolio hatte einen Wert von 7 Mrd. AUD über einen Zeitraum von zehn Jahren. Vor South32 war Herr Hewetson zudem "Manager - Expansion Projects" bei Rio Tinto Iron Ore.

Projektfinanzierung

EcoGraf hatte schon vor Längerem die KfW IPEX-Bank beauftragt, eine Importkreditdeckung (UFK-Garantie) und eine vorrangige Kreditfazilität (UFK-Tranche) in Höhe von bis zu 105 Mio. US-Dollar für Epanko über das UFK-Programm (Untied Loan Guarantee) zu arrangieren. Vorbehaltlich der Erfüllung definierter Due-Diligence-Kriterien kann im Rahmen dieses Programms eine Darlehensgarantie im Namen der Bundesrepublik Deutschland mit einer langfristigen Laufzeit gewährt werden, was für das Epanko-Projekt eine erhöhte finanzielle Flexibilität während der Anlaufphase und des Betriebs der ersten Phase bieten würde.

Inzwischen gab es bereits eine unverbindliche Bestätigung durch den Interministeriellen Ausschuss der Bundesregierung, dass Epanko grundsätzlich für eine UFK-Garantie im Rahmen des UFK-Programms in Frage kommt. Es muss nun aber ein Gutachten (Independent Expertise) über das Projekt und die vorgeschlagenen Finanzierungsvereinbarungen erstellt werden, damit eine vorläufige Genehmigung für ein verbindliches Deckungsangebot erhalten werden kann.

EcoGraf hat sich also in den letzten Monaten darauf konzentriert, mehrere Vorentwicklungsprogramme zur Unterstützung der Due-Diligence-Verfahren der Kreditgeber und der Beauftragung des unabhängigen Gutachtens zum Abschluss zu bringen. Dazu gehörten:

- Bergbauplanung zur Optimierung der erweiterten Erzreservenschätzung;

- Analyse zusätzlicher geotechnischer Bohrdaten zur Bestätigung der Entwürfe für die Abraumlagereinrichtung (TSF), den Wasserspeicherdamm (WSD) und die Verfahrensanlage;

- TSF- und WSD-Bruchstudien und Designaktualisierungen in Übereinstimmung mit dem Global Industry Standard on Tailings Management;

- Aktualisierte Umweltstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Managementpläne in Übereinstimmung mit den Leistungsstandards der International Finance Corporation (IFC), den Äquator-Prinzipien und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank;

- Aktualisierte und optimierte Zeitpläne für den Bau des Projekts, Kostenschätzungen und Risikomanagementpläne; und

- Planung der Projektdurchführung, Vorbereitung auf EPCM-Ausschreibungen und staatliche Genehmigungen.

Enthaltene Werte: AU0000071482