NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 62 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards kappte am Donnerstagabend in Reaktion auf verfehlte Margenerwartungen und die neuen Mittelfristziele seine operativen Ergebnisschätzungen. An der Kaufempfehlung hielt er fest./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / 17:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006969603