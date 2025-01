© Foto: Lindsey Wasson/AP

Der Flugzeugbauer Boeing schlittert von einer Krise in die nächste. Allein im vierten Quartal wurden 4 Milliarden US-Dollar verbrannt, ein Ende der Negativserie scheint nicht in Sicht.Seit 2018 hat Boeing keinen Gewinn mehr erzielt und es sieht nicht danach aus als würde sich das in nächster Zeit ändern. Das chaotische Jahr 2024, das damit anfing, dass bei einer Maschine die Türe während des Flugs herausflog, endete mit einem Quartal, in dem etwa 4 Milliarden US-Dollar an Geld verbrannt wurden. Ein umfangreicher Streik und daraus resultierende Produktionsausfälle haben zu einem deutlichen Einbruch der Geschäftszahlen geführt. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern gab bekannt, dass der Umsatz …