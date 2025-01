© Foto: Noriaki Sasaki - Yomiuri Shimbun

Tesla bringt seinen überarbeiteten Bestseller in die USA und auch nach Deutschland. Allerdings ist das neue Tesla Model Y Juniper auch teurer als sein Vorgänger.Tesla hat offiziell den Verkauf der überarbeiteten Version seines beliebten Model Y angekündigt. Das neue Modell mit dem Namen "Model Y Juniper" wird ab März sowohl in den USA als auch in Deutschland ausgeliefert. Die "Launch Edition" kostet in Deutschland 61.970 Euro und ist zunächst nur in den Farben Schwarz und Silber erhältlich. In den USA liegt der Einstiegspreis bei 59.990 US-Dollar vor Abzug eines möglichen, aber unsicheren Steuerbonus. Neben einem frischen Design bietet das Facelift auch technische Verbesserungen: Das Model …