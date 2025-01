Unter hohem Handelsvolumen hat die Aktie von Arrowhead Pharmaceuticals am Donnerstag an der Tech-Börse Nasdaq um gut 9,2 Prozent zulegen können. Neben anhaltend positiven Analystenstimmen und vielversprechenden Signalen von der Charttechnik gab es für den Biopharma-Wert auch Neuigkeiten vom Börsenbetreiber Nasdaq.So wird Arrowhead Pharmaceuticals mit der Börseneröffnung am kommenden Montag (27. Januar) zwar aus dem S&P MidCap 400 absteigen. Das Unternehmen kommt allerdings in einen anderen wichtigen ...

