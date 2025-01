Der neueste Bericht von Wood Mackenzie prognostiziert, dass in diesem Jahr weltweit 493 Gigawatt (DC)-Leistung an Photovoltaik zugebaut wird, verglichen mit 495 Gigawatt im Jahr 2024. Es wird erwartet, dass die Preise für Solarmodule in diesem Jahr steigen werden, da die Hersteller bestrebt sind, die Gewinnverluste der letzten beiden Jahre auszugleichen. von pv magazine Global Nach Prognosen von Wood Mackenzie wird der globale Photovoltaik-Zubau in diesem Jahr bei 493 Gigawatt (DC) liegen. Dies wäre ein Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber den 495 Gigawatt installierter Photovoltaik-Leistung im ...

