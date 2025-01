Trotz der starken Performance im vergangenen Jahr muss die Goldpreisrallye noch nicht am Ende angekommen sein. Es gibt mehrere gute Gründe für eine Fortsetzung 2025. Für Goldanleger war 2024 wahrlich ein goldenes Jahr. In USD legte das gelbe Edelmetall um 27,2% zu, in EUR um 35,6% und in CHF um 37,1%. In USD war 2024 das sechste Jahr mit einer positiven Jahresperformance für Gold seit 2016, in EUR ...

