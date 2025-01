Kalamazoo Resources: Meilensteine und Zukunftsperspektiven im Goldsektor

Anzeige / Werbung Kalamazoo Resources hat seinen aktuellen Quartalsbericht veröffentlicht und nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinen Projekten in Western Australia und Victoria erzielt. Der Bericht betont insbesondere die Entwicklungen beim Ashburton Goldprojekt sowie dem Mallina West Goldprojekt und liefert Einblicke in finanzielle Maßnahmen und strategische Initiativen des Unternehmens. Kalamazoo Resources hat seinen aktuellen Quartalsbericht veröffentlicht und nach eigenen Angaben bedeutende Fortschritte bei seinen Projekten in Western Australia und Victoria erzielt. Der Bericht betont insbesondere die Entwicklungen beim Ashburton Goldprojekt sowie dem Mallina West Goldprojekt und liefert Einblicke in finanzielle Maßnahmen und strategische Initiativen des Unternehmens. Ashburton Goldprojekt: Fortschritt auf dem Weg zur Übernahme Das Ashburton Goldprojekt sei ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Kalamazoo. Mit einer Ressource von 1,44 Millionen Unzen Gold und einem durchschnittlichen Gehalt von 2,8 g/t biete das Projekt erhebliches Potenzial. De Grey Mining habe eine exklusive Option, das Projekt bis August 2025 für insgesamt 30 Millionen AUD zu erwerben. Bereits im Voraus sei eine nicht erstattbare Optionsgebühr von 3 Millionen AUD gezahlt worden.



Im vergangenen Quartal habe De Grey ein detailliertes metallurgisches Bohrprogramm abgeschlossen, das zehn Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.152,3 Metern umfasste. Diese Arbeiten seien laut Kalamazoo ein entscheidender Teil der Due-Diligence-Prüfung, die über eine mögliche Übernahme entscheide. CEO Dr. Luke Mortimer betonte, dass der Abschluss der Bohraktivitäten einen wichtigen Meilenstein in diesem Prozess markiere.

Überblick der Projekte Ashburton & Mallina West in der Pilbara Region Mallina West: Entdeckungspotenzial entlang aussichtsreicher Strukturen Das Mallina West Goldprojekt, das entlang derselben geologischen Struktur wie das Hemi-Projekt von De Grey liegt, zeige laut Kalamazoo vielversprechende Fortschritte. Frühere Bohrergebnisse hätten hochgradige Goldanomalien identifiziert, darunter ein Fund mit 10,35 g/t Gold in geringer Tiefe. Im letzten Quartal seien geophysikalische Untersuchungen abgeschlossen worden, um neue Explorationsziele zu identifizieren. Die Ergebnisse dieser Analysen sollen voraussichtlich im kommenden Quartal veröffentlicht werden. Victoria: Chancen bei Gold- und Antimonprojekten In den Central Victorian Goldfields habe Kalamazoo die Projekte South Muckleford und Mt Piper weiterentwickelt. Das South Muckleford Projekt habe mit historischen Funden von Gold und Antimon besonders großes Potenzial gezeigt. Vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage nach Antimon, das als kritisches Metall gilt, plane das Unternehmen, die Exploration in dieser Region weiter voranzutreiben. Standort von Kalamazoos Gold-Explorationsprojekten in Central Victoria Finanzielle Stabilität und Kapitalbeschaffung Im letzten Quartal habe Kalamazoo eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die 1,13 Millionen AUD eingebracht habe. Dadurch sei das Unternehmen finanziell gut aufgestellt, um seine Explorationsaktivitäten fortzusetzen. Zum Quartalsende habe Kalamazoo über liquide Mittel in Höhe von 746.000 AUD verfügt. Ausblick: Die kommenden Monate könnten laut Kalamazoo entscheidende Fortschritte bringen. Das Ergebnis der Due-Diligence-Prüfung von De Grey Mining im Zusammenhang mit dem Ashburton-Projekt werde erwartet und könne die finanzielle sowie strategische Position des Unternehmens erheblich stärken. Gleichzeitig könnten neue Ergebnisse aus den Explorationsprogrammen bei Mallina West und in den Central Victorian Goldfields weitere wirtschaftliche Chancen aufzeigen. Enthaltene Werte: AU000000DEG6,XD0002747026,AU000000KZR3

