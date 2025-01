FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1205 (1310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 88 (105) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 5740 (4750) PENCE - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4150 (3820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1825) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES THG WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 74 PENCE - BERENBERG RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2880 (2970) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS ANGLO AMERICAN TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2800 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2275 (2290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 670 (720) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2320 (2600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2170 (2150) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 445 (465) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SAVILLS PRICE TARGET TO 1415 (1465) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2150) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1400 (1300) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES GREGGS TO 'BUY' - PRICE TARGET 2500 PENCE - HSBC RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3200 (2900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 60 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TRAINLINE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 480 (490) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob