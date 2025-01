Die mögliche Übernahme der Commerzbank geht in die nächste Runde. CEO Bettina Orlopp hat eine Einladung von UniCredit-CEO Andrea Orcel ausgeschlagen. Zudem kommen nun mehr Details ans Licht, was bisher zwischen beiden besprochen wurde - und was nicht.Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat offenbar eine Einladung von UniCredit-CEO Orcel zu informellen Gesprächen über eine mögliche Fusion abgelehnt. Das berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Financial Times. Stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...