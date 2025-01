Zürich - Der Euro hat am Freitagmorgen seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und zum US-Dollar und Schweizer Franken deutlich zugelegt. Am Markt ist von einer Erholungsbewegung die Rede. Nachdem die Gemeinschaftswährung noch im Herbst 2024 über 1,10 Dollar gehandelt worden war, ist der Kurs seitdem bis fast auf 1,02 eingebrochen. Aktuell kostet der Euro 1,0492 Dollar nach 1,0457 am Morgen bzw. 1,0421 am Donnerstagabend. Auch zum Franken ist der Euro gestiegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...