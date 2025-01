Der US-Elektroautobauer Tesla bringt eine umfassend überarbeitete Version seines Bestsellers Model Y auf den deutschen Markt. Das als "Juniper" bezeichnete Facelift des meistverkauften Elektrofahrzeugs der Welt wird ab März in Deutschland zu einem Einstiegspreis von 61.970 Euro erhältlich sein. Die Markteinführung erfolgt zunächst mit einer exklusiven "Launch Edition", die in den Farbvarianten Schwarz und Silber angeboten wird. Diese strategische Produktaktualisierung folgt dem erfolgreichen Rollout in den asiatisch-pazifischen Märkten und markiert nun den Beginn der globalen Expansion in Nordamerika und Europa.

Technische Verbesserungen im Fokus

Das neue Model Y präsentiert sich nicht nur mit einem modernisierten Außendesign, sondern verspricht auch signifikante Verbesserungen im Komfort- und Qualitätsbereich. Tesla setzt dabei auf eine Weiterentwicklung der bewährten Erfolgsformel und positioniert das Fahrzeug mit einem leicht erhöhten Preisniveau im Vergleich zum Vorgängermodell. In den USA wird das Basismodell für 59.990 Dollar angeboten, wobei potenzielle Steuervergünstigungen den effektiven Kaufpreis reduzieren können. Mit diesen Anpassungen unterstreicht Tesla seinen Anspruch, neue Maßstäbe im Segment der Elektro-SUVs zu setzen.

