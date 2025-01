Peter Dreide (TBF): Marktausblick 2025

22.01.2025 -

Nach zwei Jahren hoher Returns mit 20% Plus aus Aktien, gerade in US-Aktien, hegen viele Marktteilnehmer Zweifel an der Fortsetzung dieses markanten Aufschwungs. Worauf können wir uns im Jahr 2025 einstellen?

Wir möchten diesen Jahresausblick auf zwei Jahre ausweiten, 2025 sowie 2026. Denn unser Q-Faktor kann kein Timing vorgeben, jedoch Phasen, in denen wir uns bewegen. Deshalb ist es in manchen Jahren sinnvoll den Ausblick zeitlich zu verlängern. Um es kurz zu fassen: Ja, wir sind positiv auf einen S&P 500-Indexstand von 7.300, aber nicht unbedingt für das Jahr 2025, sondern vielmehr für die Zeitspanne 2025 / 2026. Unser Q-Faktor hat nahezu über das ganze Jahr 2024 und auch Anfang 2025 im erhöhten Bereich zugebracht und nicht einmal die neutrale Zone (Null-Linie) erreicht. Dieser Zustand ist in den Datenreihen der 64-jährigen Datenhistorie des Q-Faktors sehr selten und spricht dafür, dass diese Zahl sich 2025 wieder in den neutralen Bereich bewegen könnte. In Zahlen ausgedrückt sollten wir 2025 einen Anstieg unterhalb von 11% haben. Auf den Jahreshöchststand von 6.090 (06.12.2024) bezogen, sollten wir ein Potenzial von 6.680 Punkten haben. Unser Zielkorridor für dieses Jahr liegt dementsprechend im Bereich von 6.600 bis 6.800 Punkten im S&P 500. Das ist unsere positive Annahme.

