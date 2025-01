DJ Neue Daten zu neuem Gewichtssenker treibt Aktie von Novo Nordisk

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die Aktie von Novo Nordisk ist stark gestiegen, nachdem der dänische Pharmariese positive Daten zu einem neuen Gewichtssenker in der eigenen Pipeline bekannt gegeben hat. In einer klinischen Studie mit dem noch nicht zugelassenen Medikament verloren die behandelten Patienten bis zu 22 Prozent ihres Körpergewichts. An der Börse reagierte die Aktie des Unternehmens am späten Vormittag mit einem Kurssprung von 9,5 Prozent auf diese Nachricht.

Novo Nordisk gehören bereits die beiden Blockbuster Wegovy gegen Fettleibigkeit und Ozempic gegen Diabetes. Das Unternehmen forscht bereits an der nächsten Generation von Medikamenten, mit denen das Abnehmen noch beschleunigt werden kann und die bei gleichzeitig geringeren Nebenwirkungen weitere gesundheitliche Vorteile bieten.

Der Pharmariese teilte am Freitag mit, dass die mit dem Medikament Amycretin behandelten Patienten in der Studie aufsteigende Dosen erhalten haben. Amycretin ahmt das gleiche Darmhormon nach wie Wegovy. Es zügelt den Appetit, verzögert die Magenentleerung und kontrolliert den Blutzucker, wird aber mit einem Hormon in der Bauchspeicheldrüse namens Amylin kombiniert, das ebenfalls den Appetit reguliert.

Bei den mit Amycretin behandelten Personen wurde nach 20 Wochen bei der kleinsten Dosis ein geschätzter Körpergewichtsverlust von 9,7 Prozent erreicht. Der Abnehmerfolg stieg bei der höchsten getesteten Dosis nach 36 Wochen auf 22 Prozent an.

January 24, 2025 06:25 ET (11:25 GMT)

