Die DHL Group verzeichnete am Freitag einen erfreulichen Handelstag an der Börse, wobei die Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 35,80 Euro zulegte. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar einen Höchststand von 36,14 Euro, was das wachsende Vertrauen der Anleger widerspiegelt. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 45,67 Euro, das Ende Januar 2024 markiert wurde. Das rege Handelsvolumen von über 537.000 gehandelten Aktien unterstreicht das lebhafte Interesse der Marktteilnehmer. Besonders bemerkenswert ist die positive Kursentwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Geschäftszahlen, die ein differenziertes Bild zeigen: Während der Umsatz im dritten Quartal 2024 um 6,16 Prozent auf 20,59 Milliarden Euro stieg, ging der Gewinn je Aktie leicht von 0,68 auf 0,64 Euro zurück.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Experten bleiben trotz der gemischten Entwicklung optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 40,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen sie mit einem Gewinn je Aktie von 2,81 Euro. Auch die geplante Dividendenerhöhung von 1,85 auf 1,86 Euro je Aktie unterstreicht die stabile Geschäftsentwicklung des Logistikkonzerns. Die nächsten wichtigen Impulse werden von der Vorlage der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 erwartet, die für den 6. März 2025 angekündigt sind.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 24. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...