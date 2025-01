Die BB Biotech AG blickt auf ein turbulentes Jahr 2024 zurück, das durch die Volatilität des Biotechsektors und eine gedämpfte Anlegerstimmung geprägt war. Trotz negativer Gesamtrendite der Aktie zeigt sich ein solides Wachstum des Inneren Werts (NAV) und eine Rückkehr in die Gewinnzone. Gesamtergebnisse 2024: Licht und Schatten Aktienkurs: Die Aktie verzeichnete eine negative Gesamtrendite von -13.5% in CHF und -14.1% in EUR, einschließlich der im März ausgeschütteten Dividende von CHF 2.00 je Aktie. NAV: Der Innere Wert stieg um 3.0% in CHF und 1.7% in EUR, während er in USD um 4.6% fiel. Reingewinn: ...

