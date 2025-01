Der japanische Autohersteller Nissan will offenbar für seine in den USA verkauften Elektroautos Batteriezellen vom südkoreanischen Unternehmen SK On beziehen. Angeblich soll der Auftrag ein Volumen von 1,8 Milliarden US-Dollar haben und Batteriezellen für etwa 300.000 Fahrzeuge umfassen. Bereits im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, dass beide Firmen eine gemeinsame Batteriezellenfabrik in den USA bauen könnten. Zwar haben sich die Gerüchte für eine ...

