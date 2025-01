Die Nordex-Aktie verzeichnet heute eine erfreuliche Entwicklung an der Börse mit einem beachtlichen Kursanstieg von 3,00 Prozent. Der Handelstag startete bereits vielversprechend bei 11,73 Euro und konnte sich im weiteren Verlauf auf 12,01 Euro steigern, was einem Plus von 35 Cent gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Diese positive Tendenz spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in den Windkraftanlagenhersteller wider. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds, in dem der TecDAX insgesamt Verluste verzeichnet.

Analysteneinschätzungen und Geschäftszahlen

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Nordex-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 18,13 Euro an. Dies deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin, zumal das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 Euro liegt. Die jüngsten Geschäftszahlen des Unternehmens für das abgelaufene Quartal zeigen eine stabile Entwicklung mit einem Gewinn je Aktie von 0,02 Euro. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs auf 1,67 Milliarden Euro demonstriert Nordex damit seine Fähigkeit, auch in einem herausfordernden Marktumfeld profitabel zu wirtschaften.

