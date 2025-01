Berlin - AfD-Chef Tino Chrupalla reagiert skeptisch auf die Ankündigung von CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz, noch vor der Bundestagswahl Anträge zu Migration und innerer Sicherheit ins Parlament einzubringen.Chrupalla sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "CDU und CSU haben unsere Anträge auf effektiven Grenzschutz und Abschiebungen gefährlicher Zuwanderer immer abgelehnt. Stattdessen hat Merz die Politik der offenen Grenzen fortgeführt. Eine gute Migrationspolitik gibt es nur unter Federführung der Alternative für Deutschland. Deutschland braucht keine Brandmauern, sondern sichere Grenzen."Chrupallas Co-Chefin und Bundestagswahl-Spitzenkandidatin Alice Weidel hatte Merz am Donnerstagabend in einem offenen Brief eine Zusammenarbeit in der Migrationspolitik angeboten. "Lassen Sie uns ohne weiteres Zögern die erforderlichen Beschlüsse fassen, um in die Tat umzusetzen, was die Bürger jetzt mit Recht von der Politik erwarten", schrieb Weidel.