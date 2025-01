Baden-Baden - Isi Glück steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.Mit ihrem Debütalbum "Alles Isi" steigt die Schlagersängerin direkt auf Platz eins ein. Auch die weiteren Podiumspositionen werden dank der Rapper Apache 207 und Luciano ("Gesegnet EP", zwei) sowie dem Soundtrack zum Robbie-Williams-Film "Better Man" (drei) neu besetzt.Eine späte Ehre wird dem 2018 verstorbenen US-Rapper Mac Miller zuteil. Seine zweite postum veröffentlichte Platte "Balloonerism" ist an achter Stelle die erste, welche die Top 10 erreicht.Im Single-Ranking sind Apache 207 und Luciano an zweiter Position mit "Gesegnet", müssen sich aber den zum vierten Mal siegreichen Rosé und Bruno Mars ("APT.") geschlagen geben. Bronze ergattert Musiker reezy ("Sabía que no", drei).Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.