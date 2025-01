Berlin - Nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg fordert BSW-Chefin Sahra Wagenknecht den Rücktritt von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).'Die Bundesinnenministerin sollte ihren Stuhl räumen, weil nach Mannheim, Solingen und Magdeburg keine bundespolitischen Konsequenzen in der Migrationspolitik und der inneren Sicherheit gezogen wurden', sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).Wagenknecht forderte zugleich die Entlassung des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. 'Wenn CDU und CSU die Asylwende ernst meinen, müsste Markus Söder als Erstes seinen Innenminister entlassen', sagte sie. Herrmann sei offenbar amtsmüde. 'Anders ist so eine politische Schläfrigkeit kaum zu erklären. Das Behördenversagen in seinem Bundesland geht auf seine Kappe', kritisierte die Parteichefin.