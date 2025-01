Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 30. Januar 2025 steht die nächste Sitzung der EZB an, bei der eine Leitzinssenkung sehr wahrscheinlich ist, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Etwa 95% der EZB-Ratsmitglieder würden eine solche Maßnahme befürworten, während kein Mitglied explizit dafür plädiert habe, das aktuelle Zinsniveau beizubehalten. Diese Einschätzung geht aus unserer Analyse der entsprechenden Reden und Interviews der letzten Wochen hervor, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. ...

