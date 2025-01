EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Pentixapharm Holding AG schließt Geschäftsjahr 2024 mit Verlust von 14 Mio. EUR ab - Risikovorsorge für Myelo-Projekte in Höhe von 7 Mio. EUR



Berlin, 24. Januar 2025 - Nach ersten vorläufigen Auswertungen wird die Pentixapharm Holding AG das Geschäftsjahr 2024 mit einem Verlust von etwa 14 Millionen EUR abschließen. In der Summe sind neben dem operativen Verlust von 7 Millionen EUR auch nicht-zahlungswirksame Wertberichtigungen für immaterielle Vermögensgegenstände enthalten. Sie resultieren aus der Einstellung von Entwicklungsprojekten bei der Tochterfirma Myelo Therapeutics GmbH, die bisher hauptsächlich durch Förderprogramme von verschiedenen US-Regierungsstellen finanziert wurde. Nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat haben sich durch den Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten die Rahmenbedingungen für eine Amortisierung deutlich verschlechtert, da bisherige Förderprogramme gestrichen oder nicht verlängert wurden. Der detaillierte Geschäftsbericht für 2024 mit Einzelheiten zu den Entwicklungsprojekten wird am 15. April 2025 veröffentlicht. Kontakt: Pentixapharm Holding AG

Über Pentixapharm Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Die Pipeline umfasst CXCR4-gerichtete Verbindungen sowie radionuklid-gekoppelte Antikörper in frühen Entwicklungsstadien, die hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und entzündliche Erkrankungen adressieren.

