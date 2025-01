Wind- und Solarstrom werden wegen Netzüberlastung oder negativen Strompreisen immer häufiger gedrosselt. Eigentlich naheliegend, den Strom dann vor Ort in Wärmenetzen zu speichern und zu nutzen - Stichwort: Power to Heat (PtH). Und in Verbindung mit Großwärmepumpen ist diese Art der lokalen Sektorenkopplung zudem auch sehr effizient. Aus bislang nur wenigen Beispielen könnte ein Trend werden. Seit fünf Jahren schon steht am Rande des 130-Einwohner-Dorfs Nechlin in der Uckermark der vier Meter hohe ...

