Die Heidelberg Materials-Aktie zeigt sich am Finanzmarkt weiterhin in beeindruckender Verfassung und setzt ihren starken Aufwärtstrend fort. Im XETRA-Handel erreichte das Papier ein neues Tageshoch von 137,30 Euro, was einem Kursanstieg von 1,6 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr - vom 52-Wochen-Tief bei 81,94 Euro hat sich der Kurs mittlerweile um mehr als 66 Prozent erholt. Das Handelsvolumen entwickelte sich ebenfalls positiv, mit über 271.000 gehandelten Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger unterstreicht.

Positive Analysteneinschätzungen und Dividendenaussichten

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Heidelberg Materials-Aktie und haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,79 Euro ausgegeben. Auch die Dividendenprognose stimmt Anleger positiv: Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Ausschüttung von 3,24 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,00 Euro bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten die Experten einen Gewinn je Aktie von 11,25 Euro, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

