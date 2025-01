Es könnte der Treppenwitz der Geschichte sein: an dem Tag, an dem Trump das US-Präsidentenamt übernimmt und ein "goldenes Zeitalter" verspricht, kommt China mit der KI DeepSeek und macht somit das Geschäftsmodell von Nvida und Co obsolet! In Europa zeigen sich bedeutende Richtungswechsel - und Gold steigt nahe Allzeithoch.. Marktgeflüster Teil 2 hier: https://www.youtube.com/watch?v=E8KOReXQIac

Den vollständigen Artikel lesen ...