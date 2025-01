Magdeburg - Zum Auftakt des 19. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig 1:1 unentschieden gespielt.Der FCM startete optimal in die Partie und ging bereits nach fünf Minuten durch Baris Atik in Führung. Auch anschließend hatten Landeshauptstädter im ersten Durchgang alles im Griff, verpassten es aber, noch vor der Pause die Führung auszubauen.Der sorglose Umgang mit den eigenen Torchancen rächte sich nach fast 70 Minuten schließlich. Daniel Heber foulte den eingewechselten Sebastian Polter im Strafraum. Lino Tempelmann verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Die Niedersachsen bekamen nun Oberwasser und schickten sich an, das Spiel komplett zu drehen.Mit dem Punkt springt der FCM vorübergehend an die Tabellenspitze. Am nächsten Spieltag gastieren die Magdeburger auf Schalke. Braunschweig empfängt den 1. FC Köln.Im Parallelspiel gewann der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend bei Greuther Fürth mit 4:2.