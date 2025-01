Die Microsoft-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang im NASDAQ-Handel und schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 445,30 USD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position, was sich besonders in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Der Technologieriese konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal deutlich steigern - von 56,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum auf beachtliche 65,59 Milliarden USD. Auch beim Gewinn je Aktie wurde eine positive Entwicklung verzeichnet, mit einem Anstieg von 3,00 USD auf 3,32 USD.

Analysten bleiben optimistisch

Die Erwartungen für die weitere Entwicklung der Microsoft-Aktie bleiben positiv. Marktexperten haben ein durchschnittliches Kursziel von 502,50 USD ermittelt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,08 USD. Auch die Dividendenpolitik des Unternehmens unterstreicht die positive Entwicklung - für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende auf 3,30 USD erwartet, nachdem im Vorjahr 3,00 USD ausgeschüttet wurden.

