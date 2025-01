New York - Die US-Börsen haben am Freitag Verluste gemacht. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.424,25 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.100 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 21.775 Punkten 0,6 Prozent im Minus.Nach den Höhenflügen der vergangenen Tage bekommt die Euphorie über den neuen US-Präsidenten Donald Trump offenbar erste Risse. Unter den Anlegern scheint sich Unsicherheit über die tatsächliche Ausgestaltung der angekündigten Zölle breitzumachen. Eine Entscheidung könnte sich da bis zum 1. April hinziehen.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0497 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9527 Euro zu haben.Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.772 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 84,90 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 78,46 US-Dollar, das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.