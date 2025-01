München (ots) -Der FC Bayern gewinnt auch das zweite Duell mit ALBA Berlin in der EuroLeague - aber mit wesentlich mehr Mühe, als noch beim 115:88 im SAP Garden. Erst im 4. Viertel sorgte Carsen Edwards mit einem 8:2-Run für die Entscheidung. "Ich hatte das Gefühl, wir haben dreieinhalb Viertel gut mitgehalten. Dann haben sie einige schwere Würfe versenkt, wir hatten defensiv ein paar Aussetzer", erklärte Yanni Wetzell, nach der 10. ALBA-Niederlage mit einem Mix aus Ärger und Resignation.Nick Weiler-Babb hingegen feierte seinen Teamkollegen und abermaligen Matchwinner: "Ich versuche, ihn im Training nicht wütend zu machen. Zum Glück ist er meistens in meinem Team. Deshalb wollen wir ihn in einen Lauf bringen und wenn es soweit ist, ist er nur schwer zu stoppen. Besonders, wenn er wütend wird. Er kommt zu diesen Bewegungen, bei denen niemand vor ihm stehen kann."Aucn im Fokus: Rückkehrer Ivan Lucic (4 Punkte). Gordon Herbert, Trainer Bayern, vor dem Spiel zur Rückkehr des Leitwolfs Lucic: "Seine Anwesenheit und sein Training über die letzte Woche waren wichtig."Mit dem Sieg übernimmt der FC Bayern Platz 9 nach dem 23 Spieltag - die Top-Ten, relevant für die Playoffs, sind eng beinander. ALBA bleibt am Tabellenende.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips aus der EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Dienstag. Ab 16.50 Uhr tritt ratiopharm Ulm im EuroCup bei Bahcesehir College Istanbul an.ALBA Berlin - FC Bayern München 84:99Das 115:88 des FC Bayern im Hinspiel war noch ein Klassenunterschied über die gesamte Spieldauer. In Berlin hatte der FC Bayern wesentlich größere Schwierigkeiten. Das 1. und 3. Drittel endeten jeweils unentschieden. Zur Pause führte das Team von Gordon Herbert beim Tabellenletzten mit lediglich zwei Punkten. Den Unterschied machte einmal mehr Carsen Edwards, der zu Beginn des 4. Viertels mit einem 8:2-Lauf ALBA die Lichter ausschoss. Damit bleiben die Berliner am Tabellenende. Der FC Bayern findet sich auf Platz 6 wieder.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eUNud0VEUXZEN0xuZUpWS2I5cmErbktodHRCTUVkeUZ3V0ttcmJoQ2xBVT0=Nick Weiler-Babb, Spieler Bayern: "Wir haben stark angefangen und haben Druck gemacht. Aber sie haben mit unserer Körperlichkeit mitgehalten. Daher mussten wir einfach weitermachen, weiter physisch spielen. Sie hatten ihre Läufe, wir hatten unsere Läufe. Deshalb mussten wir in den letzten 20 Minuten resilient bleiben....über Carsen Edwards: "Ich versuche, ihn im Training nicht wütend zu machen. Zum Glück ist er meistens in meinem Team. Deshalb wollen wir ihn in einen Lauf bringen und wenn es soweit ist, ist er nur schwer zu stoppen, besonders, wenn er wütend wird. Er kommt zu diesen Bewegungen, bei denen niemand vor ihm stehen kann. Zum Glück ist er in meinem Team, sodass ich ihn nicht jeden Tag decken muss." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZlFsL2VZOEpHS0hGaUZBQXF1TFN0TFlMdVF1dG1QU3Q3ZjJaMzgvMjYvMD0=Yanni Wetzell, Spieler Berlin: "Ich hatte das Gefühl, wir haben dreieinhalb Viertel gut mitgehalten. Dann haben sie einige schwere Würfe versenkt, wir hatten defensiv ein paar Aussetzer. Da können wir nicht viel machen. Das tut jetzt natürlich weh. Wir haben es satt zu verlieren. Wir gehen zurück ans Reißbrett und sehen, was wir besser machen können."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bW1YdVFIcEY1YnJpVWMvaVJsZ0V0alhNRHh4VkhyeWo5N1NsdE9ibEZTND0=Gordon Herbert, Trainer Bayern, vor dem Spiel zur Rückkehr von Ivan Lucic: "Seine Anwesenheit und sein Training über die letzte Woche waren wichtig. Er ist ein Spieler auf einem extrem hohen Niveau, mit einem hohen IQ. Er hat dreieinhalb Monate gefehlt, wir müssen ihn stückweise heranführen."...über Neuzugang Justus Hollatz: "Er gibt uns eine Chance, (Nick Weiler-)Babb, oder Shabazz Napier ab und zu zu schonen und einige andere auch. Carsen Edwards hat oft gespielt. Er gibt uns die Chance, einige Jungs in der BBL zu schonen und ich freue mich, dass Justus hier ist."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MGpDVXFJVE5qdnAwR0FYU1g3MUFOcE85ZzBiK0lQZklNWUtOZGk0ekhVdz0=So verschafft man sich Platz: Gabriele Procida verkürzt gegen den FC Bayern. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=blBzQmpoWXkrM0QxY2xCKzdQcjNQbTRhWVg1UytJS2xKMU5VeENQOEFuaz0=Durch die gesamte Defensive: Carsen Edwards nimmt es mit allen auf - und trifft den Dreier. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cElaWHdGQ1ZjUXZWRzhiYTRVUjYzU2wwcTY3QnVJMlJRQlp0alczakJ0Zz0=Carsen Edwards läuft im 4. Viertel heiß - und macht mit einem satten Dreier alles klar für den FC Bayern! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cVFqajZ2RVg1WHJmSXZpdW9MTGU4bjBiK3JqQnNOYWI3SllFcHpEdGNQVT0=Real Madrid - Baskonia 90:89Irrsinns-Sieg für die Königlichen! Mit dem Buzzer Beater warf Mario Hezonja den Siegdreier gegen Baskonia und Ex-Madrid und -Bayern-Trainer Pablo Laso und brachte damit das WiZink Center zum Ausrasten. Noch vor dem letzten Viertel lag Real Madrid zurück und mit einer Zwei-Punkte-Führung eine Sekunde vor Schluss sah Baskonia wie der sichere Sieger aus. Hezonja hatte andere Pläne - und katapultiert die Königlichen auf Rang 9. Baskonia bleibt auf Platz 15.Super Mario mit dem Buzzer Beater: Real Madrids dramatischer Sieg-Dreier im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OXoyc2x6dmhBOG40WENKVVlIMG1VWm5jdDV1SW5MU3Z3MjAxc0M3eFVSQT0=Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Z2dCYklBeEZVNDdQd20zbGF1RmlOZVJSdGlnV0VXSFFJV1Nzckh3dnZzQT0=Panathinaikos Athen - Zalgiris Kaunas 89:76Comeback-Sieg für den Titelverteidiger. Nachdem Zalgiris, um Ex-Bayern-Trainer Andrea Trinchieri zur Pause mit 17 Punkten führte, setzte Panathinaikos noch zur Aufholjagd an und steht in der Tabelle auf Rang 4. Zalgiris fällt in die untere Hälfte, auf Platz 14.Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=bnNXWnM3UCtJRVFFMklrYWJrMHJCdDd0ZFozQ1hVVUhtbktYRzluTWV4Yz0=Dienstag, 28.01.2025EuroCupab 16.50 Uhr: Bahcesehir College Istanbul - ratiopharm Ulmab 18.20 Uhr: Cedevita Olympia Ljubljana - Valencia Basketab 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - Wolves VilniusMittwoch, 29.01.2025EuroCupab 17.20 Uhr: Türk Telekom Ankara - Umana Reyer Veniceab 17.50 Uhr: 7bet-Lietkabelis Panevezys - U-BT Cluj-Napoca, Hapoel Shlomo Tel Aviv - Trefl Sopotab 18.50 Uhr: Aris Midea Thessaloniki - Veolia Towers Hamburg, Buducnost VOLI Podgrica - Joventut Badalonaab 19.20 Uhr: Cosea JL Bourg-en-Bresse - Hapoel Bank Yahav Jerusalemab 20.50 Uhr: Dreamland Gran Canaria - Besiktas IstanbulDonnerstag, 30.01.2025EuroLeagueab 17.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - FC Bayern Münchenab 18.50 Uhr: Maccabi Playtika Tel Aviv - ALBA Berlinab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - FC Barcelona, EA7 Emporio Armani Milano - Panathinaikos Athen, Paris Basketball - ASVEL VilleurbanneFreitag, 31.01.2025EuroLeagueab 16.15 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Segafredo Bolognaab 18.45 Uhr: AS Monaco - Real Madrid