Berlin - Der Kanzlerkandidat der Grünen, Robert Habeck, hat sich für eine harte Gangart gegenüber den Vereinigten Staaten unter Donald Trump ausgesprochen."Die Antwort auf Donald Trump kann jetzt nur ein starkes Europa sein", sagte er der FAS (Samstagsausgabe) und fügte an: "also gegenhalten". Mit Blick auf die angekündigten Strafzölle gegen europäische Waren sagte Habeck, die EU sei "vorbereitet auf ein quid pro quo". Den Amtsantritt Trumps kommentierte er mit den Worten: "In den USA hat sich eine autoritäre Gesinnung breit gemacht".Die Forderung des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz nach einem sofortigen Einreisestopp für Asylbewerber wies Habeck mit den Worten zurück, dass man sich "an die Verfassung und das Europarecht halten" müsse. Weiter sagte er: "Deutschland kann sich nicht wie Ungarn benehmen und ein Bundeskanzler nicht wie Viktor Orban." Es gelte, "kühlen Kopf" zu bewahren. "Und wir dürfen nicht glauben, dass es ein Allheilmittel gibt."