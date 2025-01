Die Graco Inc. hat zum Jahresauftakt 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung verzeichnet. Der Hersteller von Flüssigkeitsfördersystemen erhöhte seine vierteljährliche Dividende von 0,26 USD auf 0,28 USD, die am 17. Januar 2025 zur Auszahlung kam. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,8 Milliarden Euro zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position. Der Aktienkurs notierte am 25. Januar bei 85,84 USD, was einem leichten Rückgang von 0,21 Prozent zum Vortag entspricht.

Positive Monatsentwicklung trotz Tagesschwankungen

Die monatliche Performance der Graco-Aktie kann sich sehen lassen: Mit einem Plus von 2,62 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage demonstriert das Papier eine positive Entwicklung. Der aktuelle Kurs liegt 9,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch noch eine Differenz von 10,37 Prozent besteht.

