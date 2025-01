Berlin - SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil will das Amt des Parteichefs nicht mit anderen politischen Spitzenposten tauschen. Das sagte er am Samstag dem "Mannheimer Morgen".Zwar werde er immer mal wieder gefragt, ob es nicht schön wäre, Minister zu sein. Klingbeil findet jedoch: "SPD-Vorsitzender ist schon besser. Ich bin in jedem Koalitionsausschuss mit dabei, ich kann an vielen Stellen mitbestimmen."Dennoch verhehlte er auch weitere politische Ambitionen nicht: "Ich habe schon noch etwas vor in der Politik und ich will gestalten."