Die Target Corporation, einer der führenden US-Einzelhändler, gab am 24. Januar 2025 bekannt, dass sie ihre dreijährigen Initiativen im Bereich Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) abschließt. Diese strategische Entscheidung erfolgt in einer Phase, in der das Unternehmen an der Börse positive Entwicklungen verzeichnet. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 131,34 EUR, was einem leichten Anstieg von 0,08 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 60,1 Milliarden EUR bleibt Target einer der bedeutendsten Einzelhändler im US-Markt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die jüngsten Finanzdaten zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,86 für das Jahr 2025. Die Aktie notiert derzeit 13,11 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, während sie noch 26,46 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegt.

