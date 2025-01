Das war der Hinweis für RuMaS-Abonnenten am letzten Sonntag: "Der Finanzvermittler hat im dritten Quartal ordentliche Zahlen abgeliefert und wurde nach unserer Meinung übertrieben abgestraft. Seit dem letzten Tief am 30. Dezember liegt ein kleiner Aufwärtstrend vor, mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie wurde am Freitag ein Kaufsignal generiert. Am Montag werden Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, man sollte die Aktie auf jeden Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...