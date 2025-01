Am 12. Januar hatten wir auf diese Trading-Chance aufmerksam gemacht und das war unsere Stellungnahme: "Das Unternehmen mit Sitz in USA hat sich auf den Transport von Flüssiggasen spezialisiert. Nach einem Allzeithoch im Juni 2024 war der Kurs von 51,64 USD auf nur noch 22,49 USD eingebrochen. Am Freitag erreichte der Kurs ein Hoch bei 26,185 USD, hier bahnt sich möglicherweise eine Trendwende an. Wenn man die Bewertungen auf dem Finanzportal MarketScreener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...