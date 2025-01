Die schwedische Diagnostikfirma AroCell AB verzeichnete in der letzten Handelswoche eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 24. Januar 2025 um 9,73 Prozent auf 0,0564 EUR, was die positive Monatsentwicklung von plus 38,82 Prozent weiter untermauert. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 8,0 Millionen EUR bei 230,4 Millionen ausstehenden Aktien.

Anstehende Quartalszahlen

Die Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2024 steht am 19. Februar 2025 bevor. Der Spezialist für Diagnostik bei hämatologischen Malignomen und Brustkrebs liegt derzeit 48,58 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 9,57 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

AroCell AB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue AroCell AB-Analyse vom 26. Januar liefert die Antwort:

Die neusten AroCell AB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für AroCell AB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

AroCell AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...