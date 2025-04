LUXEMBURG, LU / ACCESS Newswire / 21. April 2025 / Moolec Science SA (NASDAQ: MLEC) ("Das Unternehmen" oder "Moolec"), ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen für Lebensmittelinhaltsstoffe, das sich auf die Herstellung von tierischen Proteinen und nährstoffreichen Ölen aus Pflanzen konzentriert, hat heute den Abschluss einer Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss ("BCA") mit Bioceres Group Limited ("Bioceres Group") und anderen verbundenen Unternehmen im Rahmen einer reinen Aktientransaktion bekannt gegeben (der "Unternehmenszusammenschluss").

Gemäß den Bedingungen der BCA, die am 17. April 2025 unterzeichnet wurde, werden mehrere Vertragsparteien ihre jeweiligen Beteiligungen an Bioceres Group, Nutrecon LLC ("Nutrecon") und Gentle Technologies Corp. ("Gentle Tech", zusammen mit Bioceres Group und Nutrecon die "Contributed Entities") übertragen, was in einer erweiterten Unternehmensstruktur mit Moolec als Muttergesellschaft resultiert. Im Gegenzug wird Moolec einen Mix aus bis zu 87 Millionen neu emittierten Aktien und 5 Millionen Warrants an die Aktionäre der Contributed Entities ausgeben. Nähere Details sind weiter unten im Abschnitt "Zeitplan und Genehmigungen" beschrieben.

Federico Trucco, Board-Mitglied von Bioceres Group und CEO von Bioceres Crop Solutions Corp., erklärt: "Die Notwendigkeit der Forcierung landwirtschaftlicher Innovationen zur Bewältigung aktueller und zukünftiger Herausforderungen, wie z. B. die Steigerung der Rentabilität von landwirtschaftlichen Betrieben und die Verringerung der Umweltauswirkungen, wird immer deutlicher. Die molekulare Landwirtschaft, wie sie bei Moolec Science beispielgebend zum Einsatz kommt, bietet eine attraktive Lösung für das Problem, Produktivität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Welche Technologie zur Optimierung des Ertrags an Sojabohnen kann zum Beispiel mit der direkten Produktion von 300 kg tierischem Eiweiß aus einer Ernte von 3 Tonnen pro Hektar mithalten?" Abschließend meint er: "Die jüngste zukunftsweisende Transaktion von Moolec steht für jene schlagkräftigen Initiativen, die wir brauchen, um eine radikale Trendwende in der Landwirtschaft herbeizuführen. Die Einbindung von entsprechenden Technologien und Kompetenzen sowie eine ganzheitliche Sichtweise der landwirtschaftlichen Entwicklung sind entscheidend, um mehr zu erreichen als nur schrittweise Verbesserungen. Größe und Sichtbarkeit - beides Schlüsselaspekte dieser Transaktion - sind entscheidend, um dieses Ziel zu erreichen. Bioceres ist mit großer Begeisterung Teil eines größeren, ehrgeizigeren Ganzen, das in Moolec zum Ausdruck kommt. Hier wird der Schwerpunkt von der Wissenschaft auf dem Gebiet der Lebensmittelinhaltsstoffe auf einen umfassenden 'Cradle-to-Cradle'-Ansatz ausgedehnt."

Juan Sartori, Gründer und Chairman von Union Group, fügt hinzu: "Dies ist nicht nur ein strategischer Zusammenschluss von Unternehmen, sondern die Schaffung einer neuen Unternehmensform für das 21. Jahrhundert. Durch die Kombination aus Wissenschaft, Größe und Nachhaltigkeit positioniert sich Moolec als Vorreiter einer globalen Bewegung, welche die Art und Weise, wie wir Lebensmittel, Werkstoffe und Energie produzieren, grundlegend verändert. Ich unterstütze mit großem Stolz diese Vision und auch die außergewöhnlichen Teams, die sie zum Leben erwecken."

Nach Abschluss der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss wird Moolec eine exklusive Rolle in der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette einnehmen und über einen leistungsstarken und validierten Technologieentdeckungs- und -entwicklungsmotor verfügen, der zahlreiche Bedürfnisse im vor- und nachgelagerten Bereich zu wettbewerbsfähigen Kosten ansprechen kann. Moolecs neues Wertversprechen wird sich auf die Modifizierung bzw. Verbesserung von Saatgut und Mikroben konzentrieren und damit die Art und Weise, wie wir unsere Ressourcen zu Land und zu Wasser nutzen, positiv beeinflussen. Gleichzeitig dient es dem Erhalt und/oder der Verbesserung der menschlichen Gesundheit.

Alejandro Antalich, Chairman von Synbio Powerlabs, fügt hinzu: "Mit diesem Zusammenschluss wird die Bioökonomie neu definiert. Durch die Zusammenführung von Inhaltsstoffen der nächsten Generation, biologischen Agro-Lösungen und Deep-Tech-Kompetenzen der Produktion unter einem Dach bauen wir ein Unternehmen mit unvergleichlicher wissenschaftlicher Tiefe und kommerzieller Reichweite auf. Gemeinsam wollen wir den Wandel hin zu einem nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Nahrungssystem beschleunigen, das im Einklang mit der Natur steht und nicht gegen sie arbeitet."

Wie aus den aktuellen Jahresberichten ersichtlich, verwalten die Unternehmen und Marken, die nach dem Unternehmenszusammenschluss unter der Kontrolle bzw. Ko-Kontrolle von Moolec stehen werden, ein Portfolio von mehr als 800 Patenten (oder Patentanmeldungen) und über 550 Produktregistrierungen, was einem Umsatz von über einer halben Milliarde Dollar an Waren und Dienstleistungen entspricht, die im letzten Geschäftsjahr an Kunden in mehr als 50 verschiedenen Ländern verkauft wurden.

José López Lecube, CFO und ein Direktor von Moolec, erläutert: "Diese zukunftsweisende Transaktion läutet eine neue Phase für Moolec ein und positioniert das Unternehmen für das Wachstum innerhalb einer breiter aufgestellten Organisation, die Synergien auf mehreren Ebenen ermöglicht. Die Zugehörigkeit zu einer größeren Organisation wird neben einer effizienteren Kostengestaltung und einer deutlichen Umsatzsteigerung auch eine Diversifizierung des Produktportfolios ermöglichen. Zusätzlich wird sie unsere Anlegerbasis vergrößern und dem Unternehmen neue Stakeholder bescheren, die das neue und stärker diversifizierte Geschäft von Moolec mittragen."

Zuguterletzt wird Herr Gastón Paladini, wie berichtet, im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung von Moolec ("EGM"), die am 22. April 2025 stattfindet, mit sofortiger Wirkung als Chief Executive Officer (CEO), Director und Board-Chairman zurücktreten.

Wichtigste Eckdaten:

- Innovation bei den Inhaltsstoffen: Moolec wird seine Vorzeigeprodukte auf dem Gebiet der molekularen Landwirtschaft - Piggy Sooy und GLASO - weiterentwickeln und gleichzeitig Mycofood unter der Marke Eternal von Nutrecon integrieren.

- Ausbau der biologischen Landwirtschaft: Über Bioceres Group wird Moolec ab sofort vorgelagerte Technologien für die regenerative Landwirtschaft anbieten. Dazu zählen biologische Betriebsmittel und klimaresistentes Saatgut wie Rizobacter, ProFarm und das Genmerkmal HB4.

- Fortschrittliche F&E und Dienstleistungen: Durch die Nutzung der erweiterten Infrastruktur wird Moolec unter den Marken Agrality und Synbio Powerlabs, die jeweils unter der Kontrolle oder Ko-Kontrolle von Bioceres Group bzw. Nutrecon stehen, F&E- bzw. CDMO-Leistungen sowie Leistungen im regulatorischen Bereich anbieten.

- Zukunftsorientierte Technologie & Ausrüstung: Das Unternehmen wird seine Präsenz auch auf neu entstehende Technologien für die Umwandlung von Getreide und Biomasse ausdehnen, insbesondere im Bereich der Biomaterialien, sowie neue Konzepte für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte einführen und die Materialwissenschaft, Elektromobilität und Autonomie miteinbeziehen. Diese neuen Möglichkeiten fallen in den Geschäftsbereich der Tochtergesellschaften von Gentle Tech und Bioceres Group.

- Operative Synergieeffekte: Der Unternehmenszusammenschluss wird erwartungsgemäß beachtliche Kostensynergien sowie eine integrierte Managementstruktur ermöglichen, die beim Abschluss der Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss oder kurz davor vorgestellt werden.

Zeitplan und Genehmigungen

Der Unternehmenszusammenschluss wurde von den Boards of Directors aller an der Transaktion beteiligten Unternehmen einstimmig beschlossen. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 oder danach zum Abschluss gebracht. Voraussetzung dafür ist neben den anderen üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen auch die erfolgreiche Aktienzusammenlegung von Moolec und die Verlegung der Firmenzentrale auf die Cayman Islands. Dazu gehört auch die Zustimmung der Aktionäre von Moolec zu den Vorschlägen in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss im Rahmen einer außerordentlichen Aktionärsversammlung. In Anbetracht der Tatsache, dass die Transaktion ursprünglich von rund 70 % der derzeitigen Aktionäre von Moolec vorgeschlagen wurde, rechnet das Unternehmen mit einer starken Unterstützung der Aktionäre für die Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses.

Der Unternehmenszusammenschluss wird durch einen Aktientausch vollzogen. Die Aktionäre von Bioceres Group werden ihre Aktienbeteiligung an der Bioceres Group aufgeben und im Gegenzug bis zu 80.590.280 Aktien von Moolec erhalten. Die Aktionäre von Nutrecon (100 %) und Gentle Tech (50 %) werden ihre Anteile an diesen beiden Unternehmen aufgeben und erhalten im Gegenzug 6.475.000 Aktien sowie 5.000.000 Warrants von Moolec zu einem Ausübungspreis von 2,00 $ pro Warrant, vorbehaltlich einer Anpassung auf Grundlage der Ergebnisse der Aktienzusammenlegung.

Der innere Wert des Umtauschverhältnisses und der Ausübungspreis von 2,00 $ für die Warrants entspricht einem attraktiven Aufschlag auf den aktuellen Kurs der Moolec-Aktien und ist zugleich eine einmalige Chance, eines der hochkarätigsten börsennotierten Unternehmen der Agrarindustrie zu formieren.

Beschreibung der Contributed Entities und Assets

Die Contributed Entities setzen sich zusammen aus Bioceres Group, Nutrecon und Gentle Tech sowie deren jeweiligen Tochtergesellschaften.

Bioceres Group

- Bioceres Crop Solutions Corp. (NASDAQ: BIOX)

Vollständig integrierter Anbieter von Lösungen für die Produktivität von Nutzpflanzen; dazu zählen patentierte Technologien für Saatgut und mikrobielle landwirtschaftliche Betriebsmittel sowie modernste Lösungen für die Ernährung und den Schutz von Nutzpflanzen. Das Unternehmen ist für die Entwicklung der HB4-Technologie verantwortlich, die Sojabohnen und Weizen gegenüber klimatischen Veränderungen resistenter macht, indem sie diese Pflanzen in die Lage versetzt, Trockenheit und Bodenversalzung besser zu verkraften. Darüber hinaus ist das Unternehmen Eigentümer und Lizenzgeber von mehr als 570 Produkten mit rund 750 Patenten und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Argentinien und anderen Ländern.

- Bioceres Tech Services (Agrality & Inmet)

Agrality ist ein weltweit tätiger Anbieter von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen des Agrarsektors. Mit seinem umfangreichen Leistungsangebot, das die Saatgutherstellung, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Feldtests sowie Einreichungen bei den Behörden umfasst, gibt das Unternehmen seinen Kunden Komplettlösungen an die Hand. Das Kern-Asset von Agrality sind fortschrittliche Saatgutproduktionsanlagen, die eine qualitativ hochwertige Saatgutentwicklung und -produktion ermöglichen.

Inmet ist auf die Biotransformation von agroindustriellen Rückständen spezialisiert und bietet nachhaltige Lösungen für die Abfallwirtschaft im Agrarsektor. Das Unternehmen setzt innovative Technologien ein, um landwirtschaftliche Abfälle in wertvolle Produkte umzuwandeln. Darüber hinaus ist Inmet an der Herstellung und Beurteilung von Biokunststoffen beteiligt und trägt so zur Entwicklung umweltfreundlicher Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen bei.

Nutrecon (Synbio Powerlabs)

- Synbio Powerlabs mit Firmensitz in Helsinki (Finnland) ist ein junges, innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Produktion nachhaltiger Inhaltsstoffe aus Pilzen spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über hochmoderne Laboreinrichtungen sowie Betriebsanlagen für die Präzisionsfermentation im Pilot- und Industriemaßstab und fungiert in einzigartiger Weise sowohl als Forschungs- und Technologieorganisation ("RTO") als auch als Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsorganisation ("CDMO"). Diese Doppelrolle ermöglicht es Synbio Powerlabs, die Lücke zwischen biotechnologischer Spitzenforschung und realen industriellen Anwendungen nahtlos zu schließen und die Vermarktung neuartiger Produkte auf biologischer Basis zu forcieren. Die Hauptproduktlinie des Unternehmens, die unter der Marke Eternal erhältlich ist, umfasst ein vielfältiges Spektrum hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe, die aus Pilzen gewonnen werden und zahlreiche Branchen und Anwendungen bedienen.

Gentle Tech (G-FAS & Gentle Farming)

- Ein innovatives Technologieunternehmen, das nachhaltige, autonome landwirtschaftliche Maschinen und Geräte entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf einer Verringerung der Umweltbelastung durch Innovationen in den Bereichen Materialwissenschaft, Informationstechnologien und alternative Energien, um größtmögliche Effizienz und einen kleinstmöglichen CO2-Fußabdruck sicherzustellen. Das Geschäftsmodell umfasst die Konzepte G-FAS (Verkauf ultraleichter Harvesteraggregate direkt an Landwirte) und Gentle Farming (Entwicklung von Maschinen und Geräten für eine autonome und intelligente Verwaltung).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "prognostizieren", "beabsichtigen", "anstreben", "anvisieren", "glauben", "erwarten", "schätzen", "planen", "Ausblick" und "projizieren" und anderen ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Leistung, Aussichten, Einnahmen und andere Aspekte des Geschäfts von Moolec sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über künftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für jede in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage verfügen, weisen wir Sie darauf hin, dass diese Aussagen auf einer Kombination von Fakten und Faktoren beruhen, über die wir uns nicht sicher sein können. Wir können Ihnen nicht versichern, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung als richtig erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von bedeutenden Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften, die Möglichkeit, dass Moolec von wirtschaftlichen, geschäftlichen und/oder anderen Wettbewerbsfaktoren nachteilig beeinflusst wird, Kosten im Zusammenhang mit der Ausweitung des Geschäfts von Moolec sowie andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die unter der Überschrift "Risk Factors" in dem bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") auf Formblatt 20-F eingereichten Jahresbericht sowie in den anderen von Moolec bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen.

Kontaktdaten

Press & Media: comms@moolecscience.com

Investor Relations: ir@moolecscience.com

Quelle: Moolec Science SA

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79289Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79289&tr=1



