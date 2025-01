Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Aktienkurs des Jenaer Medizintechnik-Spezialisten stieg um 7,1 Prozent auf 56,85 Euro. Diese positive Entwicklung fügt sich in den größeren Trend des letzten Monats ein, in dem das Papier einen Zuwachs von über 22 Prozent verbuchen konnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 5,0 Milliarden Euro.

Quartalszahlen in Sicht

In zwei Wochen, am 12. Februar 2025, wird Carl Zeiss Meditec die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 präsentieren. Die Veröffentlichung dieser Zahlen wird von Marktteilnehmern mit besonderem Interesse erwartet, da sie weitere Aufschlüsse über die aktuelle Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben werden.

