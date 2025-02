Die Carl Zeiss Meditec AG erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 einen Umsatz von 490,5 Millionen Euro, ein moderates Wachstum von +3,2 % im Vergleich zum Vorjahr (475,0 Mio. Euro). Der organische Umsatz (währungs- und akquisitionsbereinigt) sank jedoch um -7,3 %, was auf eine hohe Vergleichsbasis im Gerätegeschäft und Produktzyklus-Effekte zurückzuführen ist. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand entwickelten sich hingegen positiv, was auf eine Erholung in den kommenden Monaten hindeutet. Das EBITA fiel auf 35,2 Millionen Euro (Vorjahr: 46,0 Mio. Euro), die EBITA-Marge lag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...