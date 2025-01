Hannover - Zum Abschluss des 19. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Preußen Münster bei Hannover 96 2:2 unentschieden gespielt.Dabei zeigte der Aufsteiger einen couragierten Auftritt und ging nach rund 20 gespielten Minuten durch Joshua Mees in Führung. In der 34. Minute stellte Nicolo Tresoldi per Kopf wieder auf Gleichstand. Nach dem Seitenwechsel spielten die Niedersachsen zielstrebiger nach vorne und belohnten sich in der 64. Minute mit der Führung durch Enzo Leopold.Doch die Führung hielt nur acht Minuten. Dann verwertete Neuzugang Florian Pick einen Abpraller von 96-Keeper Ron-Robert Zieler zum 2:2. Die Hannoveraner wirkten nach dem Ausgleich verunsichert. Dementsprechend sahen die Zuschauer in den Schlussminuten eine offene Partie, aber keine Tore mehr.In einer Woche gastieren die 96er zum Spitzenspiel beim Hamburger SV. Zeitgleich tritt Münster auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern an.Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 0:1, SSV Ulm - Jahn Regensburg 5:1.