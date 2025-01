Sinsheim - Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt bei der TSG 1899 Hoffenheim 2:2 unentschieden gespielt.In einem weitgehend kontrollierten ersten Durchgang brachte ein Strafstoß die erste Bewegung auf die Anzeigetafel. TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma trat Hugo Ekitiké auf die Hacke. Der Gefoulte verwandelte selbst zur Frankfurter Führung. Die Führung erhöhte anschließend die Schlagzahl und belohnte sich in der 59. Minute vermeintlich mit dem Ausgleichstreffer. Torschütze Adam Hlozek hatte zuvor jedoch im Abseits gestanden.Fünf Minuten später war es dann aber doch so weit. Hlozek legte für Neuzugang Gift Orban auf, der nur noch einschieben musste. Wiederum nur sechs Minuten danach brachte erneut Ekitiké die SGE wieder in Führung. Es folgte eine wilde Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit setzte Hlozek per Volley den Schlusspunkt.In einer Woche empfängt die Eintracht den VfL Wolfsburg. Am Abend gastieren dann die Kraichgauer bei Bayer Leverkusen.