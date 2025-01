München (ots) -Bielefeld ist zurück im Aufstiegskampf - nach dem 4:0 beim BVB II sind's nur noch 4 Punkte auf einen Aufstiegsplatz! Der Sieg war auch ein Ende der kleinem Ergebnis-Krise aus 4 Partien, zuletzt ein 0:2 gegen Cottbus. "Wir haben uns letzte Woche nicht zerfleischt, wir werden auch diese Woche nicht fliegen. Es geht immer weiter", predigt Trainer Mitch Kniat."Das ist ein schlafender Riese" - Rot-Weiß Essen spielt sich in einem irren Kellerduell gegen die Reserve von Hannover 96 in einen Rausch und beendet die Durststrecke von 7 sieglosen Spielen. "Wenn du hier fightest und so geile Siege einfährst, dann hast du ganz viel Spaß", gibt Neuzugang Klaus Gjasula den Fans Hoffnung, auch wenn RWE auf Platz 18 noch in den Abstiegsrängen bleibt. Ans rettende Ufer ist es nur noch ein Punkt Rückstand.Größer ist der Abstand mit 7 Punkten für das Schlusslicht aus Unterhaching, das in Ingolstadt zwar beherzt kämpft, jedoch das 17. sieglose Spiel in Serie bestreitet. Trainer Heiko Herrlich bleibt dennoch optimistisch: "Mit uns ist noch zu rechnen." FCI-Trainerin Sabrina Wittmann nimmt ein Slapstick-Eigentor nach misslungenem Rückpass auf die eigene Kappe.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips der 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Weiter geht es in der 3. Liga am kommenden Freitag, wenn Alemannia Aachen und Tabellenführer Energie Cottbus den 22. Spieltag eröffnen (live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport). Im Top-Spiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga empfängt Tabellenführer Eintracht Frankfurt die punktgleichen Leverkusenerinnen zum Auftakt des 13. Spieltags am Freitag (live ab 18.15 Uhr bei MagentaSport).Borussia Dortmund II - Arminia Bielefeld 0:4Bei stürmischem Wetter sehen 3600 mitgereiste Arminia-Fans im Stadion Rote Erde in der 33. Minute ein Eigentor von BVB-Mittelfeldspieler Franz Roggow, der nach einem Durcheinander im Dortmunder Strafraum unglücklich angeschossen wird. In der 2. Hälfte sorgt Marius Wörl mit dem 1. Doppelpack seiner Karriere für die Entscheidung. Die Arminia feiert den ersten Dreier nach zuletzt 4 sieglosen Spielen und springt in der Tabelle auf Platz 6 - mit 4 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Dortmunder gehen nach 4 ungeschlagenen Spielen dagegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz und rutschen auf Rang 11 ab.Dortmunds Trainer Jan Zimmermann darüber, was ihn am meisten stört: "Das Ergebnis und wie es zustande gekommen ist. Wir waren sehr naiv und haben dem Gegner Tore geschenkt. Wir haben verdient verloren. Die Höhe hat die Mannschaft nicht verdient. Sie haben bis zum Schluss gekämpft, aber wenn man seine Chancen so fahrlässig liegen lässt und solche kapitalen Fehler macht, dann kann man in der 3. Liga kein Spiel gewinnen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ckNZaHZJSXA2UXlCN1h4VjFHV2xQUUlOZCt3S0RXVzJMcWFWaitVcjNLWT0=Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Es war eine super Leistung meiner Mannschaft. Wir haben uns viel vorgenommen und haben am Anfang losgelegt wie die Feuerwehr. (...) Wir hätten noch ein, zwei Tore mehr machen, aber auch kassieren können. Ich bin sehr zufrieden."... über die Veränderungen im Vergleich zu den letzten Wochen: "Wir haben die Null gehalten, das war ganz wichtig. Wir sind in Führung gegangen, was uns davor selten gelungen ist. Wir haben uns letzte Woche nicht zerfleischt, wir werden auch diese Woche nicht fliegen. Es geht immer weiter. Es ist noch eine lange Saison und wir sind eine junge Truppe. Es ist normal, dass wir Leistungsschwankungen haben."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnVkVnZjY1A0Y2NYWTJ0TGdFdmFWbjZmeXRvSEE2S3VhL0YydFUvd0dQZz0=Jonas Kersken, Torhüter von Arminia Bielefeld: "Es war in der 1. Halbzeit ein ausgeglicheneres Spiel. Ich bin froh, dass ich mich ein paar Mal auszeichnen konnte. Mit dem frühen 2:0 ist das Spiel klar in unsere Richtung gegangen. Dann haben wir den Deckel drauf gemacht."... über einige starke Paraden, die die Arminia in der 1. Halbzeit im Spiel gehalten haben: "Es ist nicht wie im Restaurant als Torwart. Man kann sich die Schüsse aufs Tor nicht bestellen. Deshalb bin ich froh, dass ich ein, zwei Mal gut halten konnte."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MHdFYjdSWFVxUkdRU21Hc3c4VUdMMkxULytUNVlUQ3Z6dTlTL0Q3U1JnTT0=Rot-Weiss Essen - Hannover 96 II 5:1Nach 8 Minuten ebnet Innenverteidiger José-Enrique Rios Alonso mit seinem ersten Treffer nach 72 Partien den Weg zum Essener Kantersieg gegen den Tabellennachbarn. Was folgt, ist eine halbe Stunde wie im Rausch. Mit starken Standards und ansprechendem Kombinationsspiel lassen die Hausherren die Hafenstraße beben und verpassen es sogar, das Ergebnis noch höher ausfallen zu lassen. Lucas Brumme avanciert mit zwei Toren und einem Assist zum Mann des Spiels. Die Hannoveraner kassieren das 21. Gegentor vor der Pause - das ist Liga-Negativwert.Essens Trainer Uwe Koschinat über die Standardstärke seiner Mannschaft: "Fakt ist, dass dies das zweite Spiel ist, bei dem wir nach einem Einwurf in Führung gegangen sind. Wir haben 5 Tore geschossen und es waren 3 Innenverteidiger-Tore. Das sagt eine Menge aus. Mit der Art und Weise, wie wir nach vorne kombiniert haben, hatten wir noch 4, 5 weitere Möglichkeiten. Auch wir hätten noch Gegentreffer kassieren können. Wir hatten einen großartigen Torwart und auch Glück in den richtigen Phasen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SktSZzJzbnVYUWVrQ1JkK1dxM214ekp5UFp5eTZseXIvMnVzWDVTbzdBdz0=Essens Doppelpacker Lucas Brumme: "Heute hätte kommen können, wer will. Nach letzter Woche hatte ich einiges gut zu machen. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und deshalb war es gut, dass es mal wieder geklappt hat."... zur Reaktion nach der vorherigen Niederlage in Aachen: "Wir haben uns alle nochmal zusammengesetzt und wussten, dass wir was besser machen mussten. Mit den Fans im Rücken mussten wir einfach was zeigen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UFZmejBJRDdGdllsbjk3ak5HVWE1MzBueGdUTEhRQ2pNYVd6Mnp2TWdsOD0=Klaus Gjasula von RW Essen über seinen Fitnesszustand, nachdem er in der Woche erkältet war: "Ich war nicht bei 100 Prozent. Es hat mich etwas schlimmer erwischt. Eigentlich war nicht vorgesehen, dass ich bei diesem Spiel dabei bin, aber die letzten Tage waren dann besser. Bei so einem wichtigen Spiel will man dabei sein."... darüber, was er der Mannschaft als Neuzugang geben kann: "Ich bin ein Puzzleteil wie viele andere. Die Mannschaft ist jung, jede Erfahrung hilft. Deswegen probiere ich einfach, mich einzubringen und den Jungs zu helfen."... über die Chancen im Abstiegskampf: "Alle, die im Stadion waren, haben gesehen, was hier möglich ist. Das ist ein schlafender Riese. Wenn du hier fightest und so geile Siege einfährst, dann hast du ganz viel Spaß."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y3JWVU1wNTNMM3FJdW02NWVyeGtOT1NGSmFMRmxDTUNKY2pWWG1OZGJqWT0=Marcus Steegmann, Direktor Profifußball Essen, über weitere Transfertätigkeiten im Winter: "Es geht darum, Konstanz in die Leistung zu bringen. Durch Klaus Gjasula und Dominik Martinovic bekommt die Mannschaft Stabilität. Nichtsdestotrotz werden wir weiter die Augen offenhalten und führen Gespräche im Hintergrund. Wenn es wirtschaftlich und sportlich passt, werden wir auch noch was tun."... über den Abgang von Stürmer Leonardo Vonic zum FC Porto: "Er hatte schon konkrete Anfragen im Sommer. Jetzt war mit dem FC Porto ein internationaler Topklub dran. (...) Es war zum einen der große Wunsch des Spielers, diesen Schritt unbedingt machen zu wollen. Zum anderen war es wirtschaftlich ein Paket, wo wir gesagt haben: 'Das müssen wir machen.' Dementsprechend haben wir dem Wunsch stattgegeben."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=blJIckI4UHJtdVBSVm8wbGE2U3lIVmNFZjJUZXVXSzB6bTRTQUpWeEhRdz0=Hannovers Trainer Daniel Stendel: "Wenn du so verteidigst wie wir, insbesondere in der 1. Halbzeit, dann ist das viel zu wenig und das geht so nicht. Ich will nicht sagen, dass wir die Tore selbst geschossen haben, die hat schon Essen geschossen. Aber allein, wie wir den Einwurf vor dem 1:0 verteidigt haben... Ich weiß nicht, wo wir da waren. (...) Das ist viel zu wenig für den Anspruch, den die Jungs an sich haben."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aGVVR09GSllzakNnd3BSZGRNd3RDbVc0aGVzdWUvVmJXbDlTNlRUd3ZkVT0=FC Ingolstadt 04 - SpVgg Unterhaching 3:1Nach einem ausgeglichenen Start wird dem Tabellenletzten aus Unterhaching ein Torwartfehler zum Verhängnis. Per Konter erhöhen die Schanzer standesgemäß auf 2:0. Kurz nach der Pause bringt ein kurioses Eigentor des FCI die Gäste zwar wieder ins Spiel, doch der Ausgleich bleibt ihnen verwehrt. In der Nachspielzeit machen die Hausherren mit dem 3:1 alles klar. Im Aufstiegsrennen haben die Schanzer auf Rang 5 jetzt 4 Punkte Rückstand auf den kommenden Gegner aus Saarbrücken auf dem Relegationsplatz. Die Spielvereinigung behält die Rote Laterne.Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Es ging in beide Richtungen. Wir hätten es nicht so spannend machen müssen. Wir haben in der 1. Halbzeit viel Spieltempo fallen gelassen. (...) Es ist in Summe kein guter Auftritt von uns, aber ein dreckiger Sieg, den wir gerne mitnehmen."... über das kuriose Eigentor nach fehlerhaftem Rückpass von Lukas Fröde: "Das Gegentor nehme ich auf meine Kappe. Ich will, dass die Jungs spielen. Wir haben eine Fehlertoleranz bei solchen Dingen. Deswegen kann man mir gerne das Gegentor zusprechen, aber ich will weiter, dass Lukas das macht."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UTNjS3p5a2xmbFZsYUJraHlRUjl6ZU9LNUJFUWpaMUtJeTVPNnQzSEM1az0=Heiko Herrlich, Trainer Unterhaching, über die Niederlage trotz der guten Leistung: "So eine Niederlage ist schwer zu ertragen. Aber: Jetzt erst recht! Die Leistung war sehr gut, wir haben phasenweise dominiert. Natürlich haben wir auch ein Geschenk bekommen, aber wir haben auch zwei Geschenke gemacht. So darfst du die Gegentore nicht bekommen. Auf die Leistung lässt sich aufbauen, mit uns ist noch zu rechnen. "... über die vergebenen Chancen: "Wir werden die reinmachen irgendwann, davon bin ich überzeugt. Wir erspielen uns die Chancen. Im Abschlusstraining ist jeder Ball reingegangen. Es war für uns mehr als unglücklich. Ich bin optimistisch für die nächsten Wochen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OUNWUDcrWjArV3pBZHdEYjE3ZTdEQnVPeUFKMWxwTzVQVzFycGM1VmR0UT0=Leander Popp, Neuzugang der SpVgg Unterhaching, sieht in der Niederlage dennoch Positives: "Wir haben sehr gut gespielt. Vor dem 1:0 waren wir die bessere Mannschaft und hatten selbst Chancen, das 1:0 zu machen. Wir sind dann trotzdem weiter dran, haben nicht aufgegeben und uns immer wieder Torchancen erspielt. Wir müssen darauf aufbauen, dass wir die Chancen nutzen, die wir bekommen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YWZCQTRsUWE4ZU9Dam40Q2EzR1Y0ZU1iY2pGcVo5NFQ5RW1jVHA5Q3FrOD0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga komplett live, 22. SpieltagFreitag, 31.01.2025ab 18.30 Uhr: Alemannia Aachen - Energie CottbusSamstag, 01.02.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: SV Waldhof Mannheim - SC Verl, FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken, SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II, Borussia Dortmund II - FC Hansa Rostock, Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aueab 16.15 Uhr: FC Viktoria Köln - TSV 1860 MünchenSonntag, 02.02.2025ab 13.15 Uhr: Arminia Bielefeld - Rot-Weiß Essenab 16.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - VfL Osnabrückab 19.15 Uhr: Hannover 96 II - SV SandhausenGoogle Pixel Frauen-Bundesliga, 13. SpieltagFreitag, 31.01.2025ab 18.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - Bayer LeverkusenSamstag, 01.02.2025ab 11.45 Uhr: SGS Essen - 1. FC Kölnab 13.45 Uhr: Turbine Potsdam - SV Werder BremenSonntag, 02.02.2025ab 13.45 Uhr: SC Freiburg - TSG Hoffenheimab 18.15 Uhr: RB Leipzig - FC Bayern MünchenMontag, 03.02.2025ab 17.45 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena