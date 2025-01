Zürich - Der Euro ist zum Wochenstart leicht gesunken. Am frühen Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9488 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend, als sie noch oberhalb der 95-Rappen-Marke notierte. Auch zum US-Dollar ist der Euro zurückgekommen. Am Montagmorgen geht das Euro/Dollar-Paar zu 1,0464 um, nachdem es am Freitagabend noch bei 1,0493 stand. Entsprechend bewegt sich das Dollar/Franken-Paar nur wenig ...

